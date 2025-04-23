"Deprem ana fayda meydana geldi!"

Deprem Uzmanı Prof.Dr.Ziyadin Çakır, depremin büyük depremin beklendiği yerde olmadığını ancak ana fay üzerinde meydana gelen sarsıntının gerilimi artırdığını söyledi. Çakır, "Deprem, büyük depremin beklendiği noktaya yaklaşık 30 km uzaklıkta meydana geldi. Bu beklenen deprem değil." ifadelerini kullandı.

"ENERJİNİN NEREYE TRANSFER OLACAĞI ÖNEMLİ"

Deprem Uzmanı Prof.Dr. Zafer Akçığ da, "Deprem İzmir'de de hissedildi. Bundan sonra enerjinin nereye doğru transfer olacağı önemli. Şimdi İstanbul tarafına doğru gidecek mi gitmeyecek mi bunlarla ilgili sismologlar çalışacak. Uygu verilerinden yararlanarak bakılacak. Ayrıca araçlara binip trafiğin kilitlenmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"FAYIN TÜMÜ DEĞİL BİR KISMI KIRILDI, UCUZ KURTULDUK"

Depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Can veya mal kaybı yaşanabilir. Ekiplerce taramalar başlamıştır. Depremin şiddetini göz önüne aldığımızda tsunami etkisini beklemiyoruz. Artçı sarsıntıların olması iyi bir şey. Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı. Birkaç saat sonra gelen bilgiler ışığında fayın nereden ne kadarının kırıldığını daha iyi anlayacağız. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun" dedi.