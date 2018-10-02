Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralılar var. Sürücünün birçok kişiye çarptıktan sonra kaçtığı belirtiliyor. Yayaların üzerine araç süren sürücü son dakika haberine göre yakalandı. Sürücü G.S.'nin Kartaltepe Karakolu'nda olduğu belirtildi

Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü.

Şahıs aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen kaldırıma doğru çıkardı. Bu sırada aracıyla bazı vatandaşlara ve park halindeki araçlara çarpan şahıs, ters yönden olay yerinden kaçtı.

Olayda bazı kişiler yaralandı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Sürücü G.S 'nin yakalandığı ve Kartaltepe Karakolu'nda olduğu belirtildi.

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