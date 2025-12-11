Habertürk
        Son dakika: Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! | Son dakika haberleri

        Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem!

        AFAD, Balıkesir Sındırgı'da saat 10.06'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 10:15 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:32
        Sındırgı bu kez 4,9 ile sallandı!
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

        BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır." ifadelerini kullandı.

