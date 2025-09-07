Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından anbean paylaşılan bilgilere göre, deprem saat 20.08'de yaşandı. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar Sındırgı'da son depremler...
Balıkesir Sındırgı'da artçı depremler devam ediyor. Buna göre; saat 20.08'de Sındırgı 4 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. Deprem bilgileri, AFAD üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar Balıkesir Sındırgı'da son dakika...
SINDIRGI'DA DEPREM!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.62 kilometre aşağısında oldu.
BALIKESİR SINDIRGI DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:20:08:19 TSİ
Enlem:39.17917 N
Boylam:28.16694 E
Derinlik:9.62 km