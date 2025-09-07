Habertürk
        Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! 7 Eylül 2025 Sındırgı'da ne zaman, saat kaçta deprem oldu?

        Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından anbean paylaşılan bilgilere göre, deprem saat 20.08'de yaşandı. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar Sındırgı'da son depremler...

        Giriş: 07.09.2025 - 20:40 Güncelleme: 07.09.2025 - 20:40
        1

        Balıkesir Sındırgı'da artçı depremler devam ediyor. Buna göre; saat 20.08'de Sındırgı 4 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. Deprem bilgileri, AFAD üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar Balıkesir Sındırgı'da son dakika...

        2

        SINDIRGI'DA DEPREM!

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.62 kilometre aşağısında oldu.

        3

        BALIKESİR SINDIRGI DEPREM BİLGİLERİ

        Büyüklük:4.0 (Mw)

        Yer:Sındırgı (Balıkesir)

        Tarih:2025-09-07

        Saat:20:08:19 TSİ

        Enlem:39.17917 N

        Boylam:28.16694 E

        Derinlik:9.62 km

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

