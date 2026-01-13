Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir asit fabrikasında çalışan kepçe operatörü, görev başında hayatını kaybetti.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İHA'nın haberine göre, Bandırma ilçesi Ömerli Kırsal Mahallesi’nde, yeni otogar arkasında bulunan ve Hicri Ercili adlı şirket tarafından işletilen asit fabrikasında kepçe operatörü olarak çalışan 54 yaşındaki Ufuk Avcı, 12 Ocak günü saat 22.35 sıralarında kepçe üzerindeki operatör kabini içerisinde hareketsiz halde iş arkadaşları tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Avcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, ilk olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, savcılık talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldığı öğrenildi.