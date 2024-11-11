Barbaros Şansal serbest bırakıldı
Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmasının ardından ifade verdikten sonra serbest bırakıldı
Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İfadesi alınan Şansal daha sonra serbest bırakıldı.
Şansal, "X" hesabından İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.
Ünlü modacı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.
Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" paylaşımı yaptı.
Modacı hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenildi.
İfade veren Barbaros Şansal, serbest bırakıldı.