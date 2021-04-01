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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Başakşehir'de dehşet saçan zanlılar yakalandı! - Haberler
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Son dakika haberler... Başakşehir'de dehşet saçan ve Rus pasaportu taşıyan üç kişi gözaltına alındı

İstanbul Başakşehir'de, Gürcistan ile Çeçenistan uyruklu oldukları belirlenen iki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı. İki kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre kanlı çatışmanın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi

Son dakika: Başakşehir'de dehşet saçan zanlılar yakalandı! - Haberler

Olay, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İlçede 4 kişi bir restoranın önünde beklerken, yanlarına gelen 3 kişiyle kavgaya tutuştu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, silahların kullanıldığı kavgada, 4 kişi mermilerin hedefi olurken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İki kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Biri ağır iki yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Gürcistan ve Çeçenistan uyruklu iki grup arasındaki kavganın ise alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Polis olay sonrası kaçan Rusya pasaportu taşıyan 3 kişiyi gözaltına alındı.

Olay yeri polisi tarafından da, cinayet mahallinde dört silah ile çok sayıda mermi ve boş kovan bulundu. Soruşturmada, gözaltına alınan kişilerle silahlardaki parmak izlerinin karşılaştırılacağı da öğrenildi.

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