        Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın!

        İstanbul'da, Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:51
        Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın!
        İstanbul Başakşehir'de, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesinde, sabah çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        İKİ KATLI İŞ MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI

        AA'daki habere göre sanayi sitesi 5. Sokakta, içerisinde 3 dükkan bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de başladı

        Bu yıl Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası sırlama yarışlarıyla başladı. (İHA)

