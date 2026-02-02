Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın!
İstanbul'da, Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor
Giriş: 02.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:51
İstanbul Başakşehir'de, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesinde, sabah çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İKİ KATLI İŞ MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI
AA'daki habere göre sanayi sitesi 5. Sokakta, içerisinde 3 dükkan bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
