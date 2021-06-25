Bataklık soruşturmasında 73 şüpheliye dava! 0:00 / 0:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak ifade edilen “bataklık” operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kamuoyunda 'Bataklık' operasyonu olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticaretine ilişkin yapılan soruşturma sonucunda 2 şüphelisi kurucu ve örgüt lideri, 5 şüphelisi örgüt yöneticisi, 53 şüphelisi örgüt üyesi, 13 şüphelisi örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda, toplam 73 şüpheli hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama', 'uyuşturucu ticareti' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla kamu davası açılmıştır."