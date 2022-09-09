Bayrampaşa Kiptaş konutlarında yangın

Bayrampaşa KİPTAŞ Konutları'ndaki bir binanın elektrik panolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki KİPTAŞ Konutları E Blok'ta elektrik panolarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI
AA'nın haberine göre; aralarında bebek ve yaşlıların da bulunduğu pek çok kişi, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Tuna Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor." ifadeleri kullanıldı. Ekiplerin tahliye ve söndürme çalışmaları sürüyor.
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