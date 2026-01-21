Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bayrampaşa soruşturmasında 13 gözaltı kararı | Son dakika haberleri

        Bayrampaşa soruşturmasında 13 gözaltı kararı

        Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 09:12 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:23
        İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

