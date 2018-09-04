Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici, 30 Mart'ta 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde ittifakın devam edebileceğini belirterek, "Hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi yerel seçimlerde de bu ittifakın lazım olan yerlerde, lüzumlu olan yerlerde devam etmesi yönünde irade beyanı var. Bir arzu ve istek var. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu arzu ve isteği doğru buluyoruz. Doğru değerlendiriyoruz" dedi.

Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü kutlama programına katılmak üzere Sivas'a gelen BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici, BBP Sivas İl Başkanlığı binasında Alperen Ocakları Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümünü kutlayan Destici ekonomi ve terör konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bir basın mensubunun yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak olacak mı sorusu üzerine Destici, "Yasal olarak şu anda yerel seçimlerle ilgili mümkün değil ama bir gönül ittifakı olabilir mi? Olabilir. Çünkü bizim Cumhur İttifakımız biz daha önce de ifade ettik. Sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik sadece o seçimleri kazanmaya yönelik bir ittifak değildi. Biz devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek ve devlete, millete yönelmiş tehditleri bertaraf etme adına bu ittifakı kurmuştuk. Bu ittifak ortadan kalkmadı. Bu tehditler devam ediyor dün 15 Temmuz darbesi oldu. Bugün ekonomik tehditleri ve ambargoları yaşıyoruz. Dolayısıyla terör tehdidi tüm hızıyla devam ediyor bu tehditler ortadan kalkmadan elbetteki bizim ittifakımız bitmez bizim ittifakımız şu anda devam ediyor" dedi.

"SEÇİMDE DEVAM ETMESİ YÖNÜNDE İRADE VAR"

"İttifakın şeklinin nasıl olacağı noktasında bunun bir gönül ittifakı safhasında mı kalacağı yoksa bazı şehirlerde ya da bazı bölgelerde vücut mu bulacak hale gelecek bununla ilgili netleşmiş bir şey yok" diyen Destici, şunları söyledi:

"Ama şu var hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi yerel seçimlerde de bu ittifakın lazım olan yerlerde, lüzumlu olan yerlerde devam etmesi yönünde irade beyanı var. Bir arzu ve istek var. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu arzu ve isteği doğru buluyoruz. Doğru değerlendiriyoruz. Tabi şuanda resmi bir ittifak olmadığı için görüşmelerde başlayın neticelenmediği için biz kendimiz Sivas başta olmak üzere bütün illerde seçimlere kendi kadromuzla girmek üzere hazırlıklarımızı, başlattık ve devam ettiriyoruz."

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