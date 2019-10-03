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Bebeğini çöp konteynerine atan anne hakkında gelişme!

Genel

Adana'nın Kozan ilçesinde dün, çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebeği bulunmuştu. Hastanedeki kontrollerinin ardından Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilen yeni doğan bebeğin annesi tutuklandı. Kadının evde doğumuna yardım ettiği ileri sürülen annesi Şerife ve Kemal K. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

bebeğini çöpe atan anne

Adana'nın Kozan ilçesinde, vatandaşlarca çöp konteynerinde bulunan yeni doğan bebeğin annesi tutuklandı.

AA'nın haberine göre, Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki çöp konteyneri çevresinde köpek havlaması duyan bir kadın, hayvanları uzaklaştırmak için balkonuna çıktı. Bu sırada, sokaktaki çöp konteynerinden ağlama sesi geldiğini fark eden kadın, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu belirlenen erkek bebeği, çöp konteynerinden alarak, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis, çevrede yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin Merve K. (19) olduğunu tespit etti.

Ekipler, Merve K. ile kadının anne ve babasını gözaltına aldı. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan mahkemeye sevkedilen zanlılardan Merve K. tutuklanırken, kadının annesi Şerife ve Kemal K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEBEK, DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Hastanede kontrolleri tamamlanan bebek, Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Aile ve Sosyal Destek Programı görevlilerince, Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne yerleştirilmek üzere hastaneden alındı. Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Gökboğa, saat 04.00 sıralarında bulunan bebekle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün harekete geçtiğini, bebeğin Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydetti. Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatları üzerine çalışma başlatıldığını anlatan Gökboğa, "Bebek, derhal koruma altına alınarak, Adana'daki Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilip koruma ve bakım işlemlerine başlandı" dedi.

İHA'nın haberine göre ayrıca, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün konunun takipçisi olacağı, aile hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

 

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