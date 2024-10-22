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        Haberler Gündem Bebek ölümleri için TBMM'de komisyon kuruldu

        Bebek ölümleri için TBMM'de komisyon kuruldu

        Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.10.2024 - 21:24 Güncelleme: 22.10.2024 - 21:59
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        Bebek ölümleri için TBMM'de komisyon kuruldu
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        Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

        TBMM Genel Kurulu'nda özel hastanelerin kanunsuz faaliyetlerine ilişkin uygulamalarına yönelik araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili görüşme yapıldı. Görüşmelerin sonunda komisyon kurulması kabul edildi. Komisyon 3 ay görev yapacak ve gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek.

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