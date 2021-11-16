Polonya'dan geçit yok: Göçmenler kampa geri döndü 0:00 / 0:00

AA

Belarus’un Grodno şehrindeki Bruzgi sınırında, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus’a gelen, Avrupa’ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlar, sınır geçiş noktasından ayrıldı.

Sınır kapısı yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışan gruplara Polonya güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası sınır noktasından ayrılanların bir kısmı, geçen hafta ormanlık alanda kurdukları kampa geri dönerken, bazıları da sınır noktası yakınında kamp kurdu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Grodno Valiliğine, sınırdakilerin geceyi geçirebilmeleri için kapalı bir yer hazırlanması talimatı verdi. Bunun üzerine sınır noktası yakınında yatak, battaniye ve yiyecek-içecek yardımlarının yapıldığı lojistik merkezde ayrılan yere bazı gruplar yerleşti.

Belarus Sağlık Bakanlığı, kamptaki sağlık sorunlarına yönelik, bölgeye destek sağlık ekipleri yönlendirdiğini açıkladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Belarus Soruşturma Komisyonu, sınırdaki göçmenler ile Polonya güvenlik güçleri arasında yaşanan arbededen sonra bölgede inceleme başlattı.

Polonya güvenlik güçlerinin Belarus tarafındaki gruplara yönelik müdahalesi ile ilgili olarak açıklamada bulunan Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, “Bu tür eylemlerin mevcut ikili ve uluslararası anlaşmaları doğrudan ihlal ettiğini söylemek anlamsız. Şahsen benim için, başka bir egemen devletin topraklarında özel ekipman kullanımının nasıl açıklanabileceğini hayal etmek zor. Bu nedenle elbette bizden resmi bir tepki gelecektir.” dedi.

Öte yandan Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, "Polonya güvenlik güçleri tarafından silahsız insanlara karşı özel ekipman ve mühimmat kullanılmasının kayıtlara geçirildiği" bildirildi.

Ayrıca Irak Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Belarus-Polonya sınırında bulunan 170 kişi ülkeye dönmek için Irak’ın Minsk’teki Büyükelçiliğine başvurdu ve 55 kişi için transit pasaport hazırlandı.

Dün, 8 Kasım’dan bu yana çocuk ve kadınların da aralarında olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti.