Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı karar ile 7 ayrı spor tesisinin tahsisini iptal etti.



DHA'nın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce yaptığı protokoller ile 7 ayrı spor tesisi için bedelsiz olarak spor kulübü derneklerine 25 yıllık tahsis ettiği meclis kararlarını iptal etti. Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu karar Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nü de etkiledi. Osmanlıspor'un Yenikent'teki stadının kullanımının da iptal edilmesi ile Ankaragücü'nün talebi cevapsız kaldı.



Tüm partilerin oy birliği ile aldığı karara göre protokolleri iptel edilen 7 spor tesisi şu şekilde:



OSTİM Stadı



Keçiören Aktepe Stadı



Yenikent Osmanlı Stadı



Keçiören Gökçek Parkı içerisindeki halı saha



Sincan Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki kapalı spor salonu ve tesis



Çukurambar'da bulunan parktaki halı saha ve idari bina



Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü'nün kullanımına tahsis edilen Çankaya'daki alan

İPTALE GEREKÇE SAYIŞTAY KARARLARI

Dün akşam Eylül ayı olağan toplantısının ilk oturumunu gerçekleştiren Meclis, spor tesisleriyle ilgili Başkanlık yazısını da görüştü. Başkanlık yazısında, tesislerin işletme haklarının ortak proje gerçekleştirilmek üzere, 25 yıllığına bedelsiz olarak derneklere verildiği ve bu doğrultuda protokol hazırlandığı belirtildi. Başkanlık yazısında, yeni alınacak kararla, bu protokollerin iptal edilmesi talep edildi. Yazıda iptale gerekçe olarak; 2 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Sayıştay Kararı ile 2017 yılında Sayıştay denetçilerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yaptıkları denetim sonrasında hazırladığı rapordaki ‘Spor tesislerinin spor kulübü derneklerine ihale edilmeden ortak proje gerçekleştirilmek üzere devredilemeyeceği, Kamu İhale Kurumu (KİK) hükümlerine göre ihale edilmesi’ yönündeki tespitleri gösterildi.

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