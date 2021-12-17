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Haberler Enerji Akaryakıt Son dakika: Benzin, motorin ve LPG'ye zam! Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne?
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Akaryakıta zam! Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne? Zamdan sonra benzin, LPG ve motorinin litre fiyatı

Benzin fiyatlarına dün gece yarısı gelen 56 kuruşluk zammı benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak zam takip etti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni zam miktarını açıkladı. Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne? Zamdan sonra benzin, LPG ve motorinin litre fiyatı

Son dakika: Benzin, motorin ve LPG'ye zam! Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne?
AA / HABERTURK.COM

Benzin fiyatlarına dün gece yarısında geçerli olmak üzere 56 kuruş zam gelmiş, zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 10,36 liradan 10,92 liraya, Ankara’da ortalama 10,37 liradan 10,93 liraya, İzmir’de ise 10,43 liradan 10,99 liraya yükselmişti.

AKARYAKITA BÜYÜK ZAM!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş zam geldiğini duyurdu.

BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,92 liradan 11,61 liraya, İzmir'de 10,99 liradan 11,68 liraya çıkacak.

MOTORİN FİUYATI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 10,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,33 liradan 11,47 liraya, İzmir'de 10,41 liradan 11,55 liraya çıkacak.

LPG OTOGAZ FİYATI NE KADAR OLDU?

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,05 liradan 8,75 liraya, İstanbul'da ortalama 8 liradan 8,70 liraya ve İzmir'de 7,88 liradan 8,58 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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