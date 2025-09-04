Habertürk
        Son dakika: Berlin'de bir otomobil kalabalığa daldı

        Son dakika: Berlin'de bir otomobil kalabalığa daldı

        Alman Bild gazetesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otomobilin kalabalığın arasına daldığını duyurdu. Birçok yaralı olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 14:58 Güncelleme: 04.09.2025 - 15:45
        Berlin'de bir otomobil kalabalığa daldı
        Alman Bild gazetesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otomobilin kalabalığa daldığını duyurdu.

        Birçok kişinin yaralandığı bildirilirken, hafif yaralanan çocukların da olduğu açıklandı.

        Alman Acil Servisi, olayın bir terör saldırısı değil bir kaza olduğunu açıkladı.

        Ayrıntılar geliyor...

