Son dakika: Berlin'de bir otomobil kalabalığa daldı

Alman Bild gazetesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otomobilin kalabalığa daldığını duyurdu.

Birçok kişinin yaralandığı bildirilirken, hafif yaralanan çocukların da olduğu açıklandı.

Alman Acil Servisi, olayın bir terör saldırısı değil bir kaza olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...