DHA

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel´in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak amacıyla, 19 Ocak 2020 tarihinde Berlin'i ziyaret edeceği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

KALICI BİR SİYASİ ÇÖZÜM

"Türkiye, Libya'da, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti´ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi ve Birleşmiş Milletler´in himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklemiştir.

YAPICI BİR TUTUMLA AKTİF KATKI

Bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş; keza, Berlin Süreci´ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır. Zirvede, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir."