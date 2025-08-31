Beşiktaş'ta temizlik personeli, çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cansız bedeni buldu Beşiktaş Ortaköy'de bir temizlik görevlisi tarafından çöp kenarına bırakılmış, vücudu yanık ve kesiklerle dolu bir bebek cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı Giriş: 31.08.2025 - 12:44 Güncelleme: 31.08.2025 - 12:44 facebook

