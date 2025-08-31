Habertürk
        Son dakika: Beşiktaş'ta temizlik personeli, çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi buldu | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta temizlik personeli, çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cansız bedeni buldu

        Beşiktaş Ortaköy'de bir temizlik görevlisi tarafından çöp kenarına bırakılmış, vücudu yanık ve kesiklerle dolu bir bebek cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 12:44 Güncelleme: 31.08.2025 - 12:44
        Beşiktaş'ta temizlik personeli tarafından çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu.

        Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

        Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.

        Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

