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Son dakika: Beşiktaş'tan Konyaspor maçına dair açıklama: "Saldırıyı kınıyoruz"

Son dakika haberine göre Beşiktaş, U21 Ligi'nde oynanan Konyaspor - Beşiktaş maçında çıkan olaylara dair açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada saldırı kınanırken gereken hukuki girişimlerin yapılacağı ve konunun takipçisi olunacağı belirtildi

07 Ekim 2018 Pazar, 17:43 | Güncelleme:

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Konyaspor-Beşiktaş U-21 Süper Lig müsabakasından sonra saha içinde futbolcularımıza yönelik saldırıyı kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.

Görüntülerden de anlaşıldığı üzere, gencecik çocuklarımızın üzerine saldıran; taraftarı, sporcusu, teknik çalışanı ve/veya yöneticisinin hangi hırs, hangi nefret duygusuyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği tüm kamuoyu için anlaşılamaz bir durumdur.

Böyle feci bir olayı Konya halkının ve Konyaspor camiasının da kabul etmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz.

Altyapı takımlarının futbolumuzun geleceği olduğu ve altyapılarda her şeyden önce iyi insan olmak ve centilmenlik ruhunun öğretilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, Konya’da yaşanan bu saldırı maalesef ki aynı zamanda Türk futbolunun geleceğine yönelik bir saldırıdır.

Sporun ruhuna aykırı bu saldırıda darp edilen sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Kulübümüz, suç duyurusu ve takibinde hukuki her türlü girişimde bulunarak sorumluların cezalandırılması için konunun takipçisi olacaktır."

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