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Beşiktaş U21 Teknik Direktörü Yasin Sülün'den olaylara dair açıklama: "Konyaspor idari görevlisi futbolculara saldırdı"

Beşiktaş U21 Teknik Direktörü Yasin Sülün, Konyaspor maçı sonrası yaşanan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Sahaya birçok sivil girdi. Oyuncularımızın birinin kafasında çok büyük bir şişme var. Bir tanesinin dişinde kırık var" dedi. Sülün ayrıca yöneticilerin gereken yerlere gereken başvuruların yapılacağını da belirtti

07 Ekim 2018 Pazar, 17:33 | Güncelleme:

İHA'nın haberine göre U21 Süper Ligi'nin 8. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken, mücadele sonrası siyah-beyazlı oyuncular saldırıya uğradı.

Beşiktaş U21 Teknik Direktörü Yasin Sülün, olaylı maç sonrası yaptığı açıklamada, "Karşılaşmanın ardından futbolcular arasında sözlü bir sataşma oldu. Ancak ne olduysa bir anda sahaya birçok sivil kişi girdi. Bu kişilerin kim olduklarını bilmiyoruz. Taraftar da olabilir. Ayrıca Konyaspor tarafından idari bir görevli, o da futbolculara saldırdı." dedi.

"GEREKLİ YERLERE, GEREKLİ BAŞVURULARI YAPACAKLARDIR"

Olaylarla ilgili konuşmaya devam eden Sülün şunları söyledi:

"Oyuncularımızdan birinin kafasında çok büyük bir şişme var. Bir tanesinin dişinde kırık var. Diğer oyuncularımıza da vurdular. Gerekli darp raporlarını alıyoruz. Şimdi de A takımın maçını bekleyip, A takımla birlikte İstanbul'a döneceğiz. Yöneticilerimiz de sağ olsun, hemen konuyla ilgilendi ve hepsi aradı. Gerekli yerlere, gerekli başvuruları da yapacaklardır" dedi.

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