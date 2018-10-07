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Son dakika! U21'de Konyaspor - Beşiktaş maçında kavga çıktı

Son dakika haberi... U21 Ligi'nde Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta kavga çıktı. Beşiktaş teknik direktörü Yasin Sülün ve futbolcular darp edildi. Sülün yaptığı açıklamada rakip takım teknik direktörünün Beşiktaşlı futbolcuya vurduğunu dile getirdi. Sülün ayrıca iki camiayı karşı karşıya getirmemek için şikayetçi olmadıklarını belirtti

07 Ekim 2018 Pazar, 16:39 | Güncelleme:

Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan U21 maçının ardından olaylar çıktı. 

Konyaspor, Beşiktaş karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı. Fanatik'te yer alan habere göre maç sonrasında Beşiktaşlı futbolcuların darp edildi. Beşiktaş teknik direktörü Yasin Sülün ve futbolcular darp edildi.

Beşiktaş kulübünün konu hakkında açıklama yapması bekleniyor. 

Maç sonunda çıkan olayların yansıdığı görüntülerde "Öldürün, parçalayın" ifadeleri dikkat çekti.

YASİN SÜLÜN'DEN AÇIKLAMA

3-2 kaybettikleri maçın ardından saldırıya uğrayan Beşiktaş U21 Takımı'nın teknik direktörü Yasin Sülün olayla ilgili olarak "Üzüldüğüm tek şey; rakip takım hocasının benim oyuncuma vurması. Bir oyuncumun burnunda yara var, bir başka oyuncumun kulağının arkasında kızarıklık var. İki büyük camiayı karşı karşıya getirmemek için şikayetçi olmadık" dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Marlon Bülent Üçüncü, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Üçüncü'nün açıklamasında "Konyaspor taraftarları sahaya girip takım arkadaşlarıma küfür ettiler ve saldırıya uğradık. Rakip takımın hocası, arkadaşıma yumruk attı. 6 oyuncu takım arkadaşıma kramponlarıyla saldırdı. Şu an takımımızdan bir oyuncu kanlar içinde." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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Yorumlar 5
  • Misafir 1 dakika önce
    Ülkede ne düzgün ki futbol düzgün olsun.. Pardon ben yanlış söyledim. Her şey düzgün. Ama bu mantık bir yere kadar böyle gider. Adalet sağlanamazsa ülke yaşanmaz hale gelir.
  • Misafir 8 dakika önce
    Vahşet
  • Misafir 12 dakika önce
    Konya'nın dertleri ne
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