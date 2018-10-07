Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan U21 maçının ardından olaylar çıktı.

Konyaspor, Beşiktaş karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı. Fanatik'te yer alan habere göre maç sonrasında Beşiktaşlı futbolcuların darp edildi. Beşiktaş teknik direktörü Yasin Sülün ve futbolcular darp edildi.

Beşiktaş kulübünün konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Maç sonunda çıkan olayların yansıdığı görüntülerde "Öldürün, parçalayın" ifadeleri dikkat çekti.

YASİN SÜLÜN'DEN AÇIKLAMA

3-2 kaybettikleri maçın ardından saldırıya uğrayan Beşiktaş U21 Takımı'nın teknik direktörü Yasin Sülün olayla ilgili olarak "Üzüldüğüm tek şey; rakip takım hocasının benim oyuncuma vurması. Bir oyuncumun burnunda yara var, bir başka oyuncumun kulağının arkasında kızarıklık var. İki büyük camiayı karşı karşıya getirmemek için şikayetçi olmadık" dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Marlon Bülent Üçüncü, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Üçüncü'nün açıklamasında "Konyaspor taraftarları sahaya girip takım arkadaşlarıma küfür ettiler ve saldırıya uğradık. Rakip takımın hocası, arkadaşıma yumruk attı. 6 oyuncu takım arkadaşıma kramponlarıyla saldırdı. Şu an takımımızdan bir oyuncu kanlar içinde." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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