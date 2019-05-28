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Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'tan Moting bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Fransa'dan flaş bir iddia geldi. Fransız basını, Kartal'ın PSG'nin yıldızı Eric Maxim Choupo-Moting'in peşinde olduğunu yazdı

Beşiktaş

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş, hoca arayışlarının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdürürken Fransız basınından flaş bir iddia geldi.

RMC Radyo'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgileniyor. 30 yaşındaki futbolcu için devre arasında da nabız yoklayan Kartal'ın yıldız ismin durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Ryan Babel'in ardından sol kanatta güç kaybeden Beşiktaş'ın bu bölgeyi Moting ile takviye ederek kanatlardaki skor gücünü de artırmak istiyor.

Kiralık olduğu Stoke City'den bu sezonun başında PSG'ye dönen Kamerunlu futbolcu, bu sezon toplamda sadece 13'ü ilk 11'de olmak üzere 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Moting için pusuda bekleyen siyah-beyazlılar, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncuyu uygun bir formülle kadrosuna katmayı planlıyor.

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