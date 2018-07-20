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BARÇA'YA RET



Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kimlerin kadroya katılacağı kadar hangi oyuncuların gönderileceği de merak edilen konuların başında geliyor. Siyah-beyazlılarda, ülkesi Hırvatistan ile 2018 FIFA Dünya Kupası’nda finale kadar çıkan ve ülkesinin elde ettiği bu başarıda önemli pay sahibi olan 29 yaşındaki stoper Domagoj Vida’nın takımdaki akıbeti belirsizliğini korurken sıcak bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.