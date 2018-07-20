BARÇA'YA RET
Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kimlerin kadroya katılacağı kadar hangi oyuncuların gönderileceği de merak edilen konuların başında geliyor. Siyah-beyazlılarda, ülkesi Hırvatistan ile 2018 FIFA Dünya Kupası’nda finale kadar çıkan ve ülkesinin elde ettiği bu başarıda önemli pay sahibi olan 29 yaşındaki stoper Domagoj Vida’nın takımdaki akıbeti belirsizliğini korurken sıcak bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.
İspanya’nın dev kulübü Barcelona’nın, Vida için Beşiktaş’ın kapısını çaldığı ve 25 milyon Euro teklif sunduğu belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise bu rakamı yetersiz bularak teklifi geri çevirdiği belirtildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Hırvat stoperi 30 milyon Euro’dan aşağı bir rakama satmayı düşünmediği ifade edildi. Yönetimin, teknik direktör Şenol Güneş’in de, “Kulübün menfaatleri doğrultusunda isterseniz satabilirsiniz” dediği oyuncu için gelecek teklifleri beklemeye devam edeceği ifade edildi. (Yeni Şafak)
VE NEGREDO GİDİYOR! GÖRÜŞMELER BAŞALDI...
Suudi Arabisyan temsilcisi Al Hilal, Negredo'nun transferi için Beşiktaş ile görüşüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ''Ayrılabilir'' dediği Alvaro Negredo'nun yeni durağı Suudi Arabistan olabilir.
Avusturya kampına katılmasına rağmen ayrılması beklenen İspanyol golcü için Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in devrede olduğu ortaya çıktı.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın başka takımlarla görüşmesine izin verdiği Alvaro Negredo ile Al Hilal temas halinde... Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Al Hilal'in henüz Beşiktaş ile bonservis konusunda anlaşmaya varmadığı ancak tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.
Geçtiğimiz gün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da takım ismi açıklamasa da Negredo için teklif aldıklarını dile getirmişti.
Fikret Orman yaptığı açıklamada ''Negredo için temaslar var. İmzalar atılmadan şuraya gidecek gibi isim vermem'' ifadelerini kullanmıştı.(Şampiy10)
SOFİANE BOUFAL BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ!
Sağ bek, 10 numara ve golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine gelen son isim İngiltere Premier Lig’de Southampton forması giyen Sofiane Boufal oldu.
10 numara pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki Faslı oyuncunun menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe teklif edildiği öğrenildi.
Southampton’un iki sezon önce Lille’den 18,7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Boufal’ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasının gündeme gelebileceği ancak siyah-beyazlıların transfer için henüz resmi girişimde bulunmadığı belirtildi.
İngiliz ekibinde geçen sezon 30 resmi maça çıkan Boufal 2 gol, 2 asiste imza attı. (Fanatik)
VİDA VE STURRİDGE TAKASINDA DEV PAZARLIK
Beşiktaş, Daniel Sturridge konusunda Liverpool’la anlaşma noktasına geldi. Ancak İngiliz ekibi, Vida’yı da transfere dahil edip takas formülünü devreye soktu. Siyah-Beyazlılar ise bu teklife para artı Sturridge’i isteyerek karşılık verdi.
İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mirror’ın haberine göre Beşiktaş, hem forvet hem de kanatlarda forma giyebilen Daniel Sturridge konusunda Liverpool’la anlaşmaya çok yakın. Siyah-Beyazlılar’ın, İngiliz ekibiyle 1 senelik sözleşmesi kalan Sturridge’ı bonservisiyle almak istediği bildirildi.
Liverpool’un da 2018 Dünya Kupası’nda harika bir performans gösteren Domagoj Vida’ya talip olan kulüplerden biri olması sebebiyle transferin farklı bir boyut kazandığı belirtildi. Hırvat stoper için takas formülünü devreye sokmak isteyen Ada temsilcisine Beşiktaş’ın cevabının olumsuz olduğu öğrenildi.
Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının, yaptıkları görüşmede Vida’yı, para artı Sturridge’ı alarak verebileceğini karşı tarafa ilettiği ifade edildi. Alınan bilgiye göre Premier Lig’den başka takımların da Vida’ya talip olduğu, konuşulan rakamların 20 milyon Euro’ya kadar çıktığı gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)
ABOUBAKAR'IN TRANSFERİNE MENEJER ENGELİ!
Eski golcüsünü yeniden kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar, oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya yakın. Ancak Aboubakar'ın Beşiktaş'la bir ara FIFA'lık olan menajeri, bu transfer konusunda oyuncunun aklını çelmeye çalışıyor.
Transferdeki sessizliğini bozmak isteyen Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve yönetimi, çalışmalarını sürdürürken forvet bölgesine takviye için gündemde olan Vincent Aboubakar konusunda şok bir detay ortaya çıktı.
Eski golcüsünü tekrar kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu oyuncudan olumlu yanıt aldı. Kulübü Porto ile de temaslarını sıklaştıran Orman ve kurmayları, Portekiz ekibini 3 milyon Euro kiralama bedeline ikna etmeye çok yaklaştı.
Ancak tüm bunlar yaşanırken perde arkasında ise bu transferi engellemeye çalışan birisi var. O da Aboubakar'ın menajeri Fabrice Picot...
Abou'nun ilk senesinde alacakları nedeniyle Beşiktaş'la FIFA'lık olan Picot'un bu transfere ket vurmaya çalıştığı öğrenilirken yıldız oyuncunun yeniden Kartal olmaya sıcak bakması Siyah-Beyazlılar'ın elini güçlendiriyor. (Habertürk)
ZAKARİA SUKURA BEŞİKTAŞ'IN RADARINA GİRDİ!
Alman ve Gana basınında Beşiktaş için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. 22 yaşındaki Ganalı oyuncu Zakaria Suraka takibe alındı.
Forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar Sırbistan Ligi ekiplerinden Dinamo Vranje forması giyen santrfor oyuncusu Zakaria Suraka ile ilgileniyor. 22 yaşındaki Ganalı oyuncuya Atletico Madrid ve Werder Bremen’in de ilgisi olduğu öne sürüldü. (Fanatik)
DAVİD OSPİNA BEŞİKTAŞ'TA!
Beşiktaş'ta kaleci transferi konusunda hareketli günler yaşanıyor. Fulham'ın, İspanyol file bekçisi Fabricio için siyah-beyazlılara yaptığı teklifi artırması manşetlere taşınırken; Fabri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleci arayışlarına giren Beşiktaş'ın transferde bombayı patlatmaya hazırlandığı belirtildi.
Kolombiya'nın önemli spor gazetecileri arasında gösterilen Estaban Jaramillo resmi twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı haberde Kolombiyalı eldivenin yeni adresinin Beşiktaş olduğunu yazarken şu ifadeleri kullandı.
"David Ospina, Beşiktaş'la çoktan anlaştı ve imza için bekliyor. Ospina, Sevilla ve Napoli'dense Beşiktaş'ın teklifini daha cazip buldu. Dolayısıyla yeni durağı Türkiye olacak.".
Bu arada Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri için İngiliz ekibi Fulham'ın teklifini 6 milyon euro'ya yükselttiği ve bunun üzerine yönetimin konuyu Şenol Güneş ile payladığı ve "Bu şartlarda Fabri'nin satışına sıcak bakıyoruz, karar sizin" dediği ifade edildi. (Fotomaç)
BEŞİKTAŞ'TA ATİBA DÖNEMİ SONA ERDİ
Atiba Hutchinson, siyah beyazlıların yaptığı kontrat teklifini reddederek 5 yıllık Beşiktaş kariyerini noktaladı. Beşiktaş'ta 5 yıllık Atiba Hutchinson dönemi sona erdi.
Atiba, Beşiktaş'ın yaptığı yıllık 650 bin euro garanti ücret ve puan başına 5 bin euro'luk kontrat teklifini reddederek ayrılık kararını yönetime bildirdi.
Atiba ile ilgilenen en ciddi ekip ise Antalyaspor. Akdeniz ekibi, Kanadalı futbolcuyla görüşerek bu transferi noktalamak istiyor. (Fanatik)
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