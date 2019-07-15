Beşiktaş, geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan Tyler Boyd'u transfer ettiğini resmen duyurdu! Siyah-beyazlılar, Boyd ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın transfer açıklamasında mali detay verilmedi.
Geçen sezonun ikinci yarısında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten Ankaragücü'ne kiralanan 24 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 6 gol 4 asistle oynadı.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Beşiktaş, transferi böyle duyurdu:
— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2019
Beşiktaş daha önce geçen sezon kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini satın alma opsiyonunu kullanarak almış ve yaz transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştirmişti.
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