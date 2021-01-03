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HaberlerGündemSON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a ikinci korona acısı
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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın babası koronavirüse yenildi

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın, Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ile mücadele eden babası Mehmet Kahraman Aydın hayatını kaybetti. Başkan Aydın, geçen pazartesi günü de annesi Meliha Aydın'ı koronadan kaybetmişti

SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a ikinci korona acısı
AA

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın, Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ile mücadele eden babası Mehmet Kahraman Aydın hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Pazartesi günü annesi Meliha Aydın'ı kaybeden Aydın'ın, bugün de babası Mehmet Aydın Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Murat Aydın, sosyal medya hesabından, "Kovid-19 tedavisi görmekte olan babamız Mehmet Kahraman Aydın Hakk'a yürümüştür. Allah rahmet eylesin. Cenazesi 4 Ocak Pazartesi saat 14.00'te Bozat’tan kaldırılacaktır. Pandemi şartları gereği dua ve helalliğinizi cenaze saatinde bulunduğunuz yerden göndermenizi arzu ederiz" ifadelerini kullandı.

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