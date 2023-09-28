Beylikdüzü'nde doğalgaz kutusu alev aldı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, gece saatlerinde doğalgaz kutusu henüz sebebi belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Alevler bir apartman boyuna ulaşırken, yangında 1 motosiklet yandı, bir evin de camları kırıldı

Beylikdüzü'nde apartman girişindeki doğalgaz kutusunda yangın çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, çevre sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın sırasında bir motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kavaklı Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın doğalgaz kutusunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören apartman sakinleri durumu itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verirken, bir taraftan da kendilerini dışarı attı. Bu sırada alevlerin yükseldiği doğalgaz kutusunun yanındaki bir motosiklet alev alev yandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri de mahallenin doğalgazını kesti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. REKLAM Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir motosiklet tamamen yandı. Apartmandaki bir dairenin camlarının kırıldığı görülürken, kaldırımdaki elektrik direği hasar gördü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DOĞALGAZ KUTUSUNDAN YÜKSELEN ALEVLER KAMERADA Doğalgaz kutusundan yükselen alevler mahalle sakinlerinin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde doğalgaz kutusundan çıkan yangında elektrik direği ile park halindeki motosikletin yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.