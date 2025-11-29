Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Beyoğlu'nda çöp kamyonu park halindeki 5 araca ve bir evin duvarına çarptı: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda çöp kamyonu park halindeki 5 araca ve bir evin duvarına çarptı: 3 yaralı

        İstanbul Beyoğlu'nda çöp kamyonu kayganlaşan yolda 5 araca ve bir eve çarparak durabildi. Kazada şoför ve 2 işçi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:05 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:05
        Çöp kamyonu dehşeti! 5 araç ve eve çarptı
        Beyoğlu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden çöp kamyonu şoförü, park halindeki 5 araca, ardından da bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan şoför ve yanındaki 2 işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, Gümüşsuyu Mahallesi Selime Hatun Camii Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait çöp toplama kamyonunun şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 5 araca, ardından da bir evin duvarına çarptı.

        Kazada çöp kamyonunun içindeki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan dışarıya çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ve yanındaki 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anında olay yerinde kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

