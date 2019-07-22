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HaberlerGündemSON DAKİKA! Bingöl'de öldürülen teröristlerin 2'si "Terörden Arananlar Listesi"nde çıktı - Haberler

Son dakika: Bingöl'de öldürülen teröristlerin 2'si "Terörden Arananlar Listesi"nde çıktı

HABERTURK.COM

Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında dünkü operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğu tespit edildi.

Son dakika

Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında önceki gün etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan, terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı Şevin kod adlı Hülya Kül olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu Bahoz Velat kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlenmiştir" denildi. 

Açıklamada, "21 Temmuz 2019 tarihinde Van’da 1’i gri kategoride yer alan 2 terörist Van İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu ikna yoluyla teslim olmuştur. Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. 

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