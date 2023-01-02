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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de bir vinç kazası daha! Ölü ve yaralı var -Öne çıkan haberler
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Aydın'da vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

İzmir'de 6 kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasının ardından bir facia daha meydana geldi. Aydın'da yaşanan olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Son dakika: İzmir'de bir vinç kazası daha! Ölü ve yaralı var -Öne çıkan haberler
AA

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir fabrika inşaatında vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, Söke Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın inşaatı sırasında iş malzemesi taşıyan vincin kopan bomu, çatıya doğru devrildi. Bu sırada çatıda çalışan 2 işçi, bomun devrilmesiyle çöken çatıdan düştü.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada işçilerden Erol Erben olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Erol Aras 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olaya ilişkin 7 kişiyi gözaltına aldı.

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