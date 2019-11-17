İstanbul'da, alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde virajı alamadığı öne sürülen M.C. yönetimindeki tır, yolun sağında bisiklet kullanan operatör doktor Aytan Kar'ın üzerine devrildi.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Kar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazadan hafif yaralı kurtulan ve ayakta tedavi edilen tır şoförü M.C., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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