Altın fiyatları bugün ne kadar?

Bitcoin her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. Dün akşam ilk kez 55.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin tarihi zirvesini 56.425 dolara ilerletti.

Bu yükselişte ağırlıklı olarak kurumsal alımlar ve ilginin yarattığı olumlu rüzgarlar etkili olsa da Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın, kripto para tutmanın nakit tutmaya göre daha avantajlı olduğunu söylemesi de rekorun kırılmasına katkıda bulundu.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin 55.750 dolardan işlem görürken son 24 saatlik yükselişi yüzde 8.5 oldu. Haftalık yükselişi ise yüzde 17'yi buldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise ilke kez 2000 doların üzerine tırmanarak 2031 doları gördü. Ethereum son 1 haftada yatırımcısına dolar bazında yüzde 10 kazandırdı.

GÜNÜN KAZANDIRANI POLKADOT

Bu haftanın en dikkat çeken kripto parası Binance Coin'de de yükseliş sürüyor. Binance Coin son 24 saatte yüzde 23 yükseldi. Bu kripto paradaki haftalık yükseliş yüzde 124'ü buldu.

İlk 10'daki kripto paralar arasında bugün en hızlı yükseliş ise Polkadot'ta yaşandı. Polkadot yüzde 26 değer kazandı. Bu yükselişlerle beraber kripto paraların toplam piyasa değeri de ilk kez 1.7 trilyon doların üzerine çıktı.