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Kripto par piyasasında olumlu rüzgarlar esmeye devam ediyor. Bitcoin bugün 52.927, Ethereum ise 1.950 doları görerek rekor kırdı.

Bitcoin'deki günlük yükseliş yüzde 3'e ulaşırken, Ethereum'da yüzde 1.2'yi buldu. Bu arada Binance Coin yüzde 53 yükselerek 44.1 milyar dolarla piyasa değeri bakımından en değerli 3. kripto para konumuna ulaştı.

Kripto paraların toplam piyasa değeri de bu yükselişlerin katkısıyla 1 trilyon 640 milyar dolara ulaştı. İlk 100'de bulunan kripto paraların 74'ü dolar bazında yükseliş kaydetti.

DOGECOİN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dogecoin bir haftalık düşüşün ardından bugün yüzde 9 yükseldi. Haftalık kaybının bir kısmını telafi etti. Son 1 haftada Bitcoin yatırımcısına yüzde 10, Ethereum ise yüzde 8 kazandırdı.

Bugünkü yükselişleri tetikleyen özel bir haber akışı olmadı. Kurumsal yatırımcıların alım ve ilgilerinin kripto para piyasasını desteklemeyi sürdürüyor.