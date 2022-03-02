BM duyurdu! 1 milyona yaklaştı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.

874 BİN MÜLTECİ KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ

Buna göre, 24 Şubat'tan 1 Mart'a kadar geçen sürede yüzde 51,9'u Polonya'ya olmak üzere 874 bin 26 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.

POLONYA İLK SIRADA

Polonya'ya 453 bin 982, Macaristan'a 116 bin 348, Moldova'ya 79 bin 315, Slovakya'ya 67 bin, Romanya'ya 44 bin 540, Rusya'ya 42 bin 900, Belarus'a 341 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 69 bin 600 mülteci geçti.

'4 MİLYONA YAKIN SİVİL ÜLKEDEN KAÇABİLİR' UYARISI

BMMYK, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiğini bildirdi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısı yapıyor.

'GÖÇMENLERİN ÜLKEDEN AYRILMASINA ENGEL' İDDİASI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası binlerce insan ülkeden ayrılırken, Ukrayna'daki birçok göçmenin ülkeden çıkışına izin verilmediği iddia edilmişti. Sınır kapılarından Ukraynalıların geçişine izin verilirken Türk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu ülkede yaşayan yabancıların geçişine izin verilmediği belirtiliyor.

AB ise kim olursa olsun Ukrayna'dan kaçanın AB'ye alınması gerektiğini açıkladı.