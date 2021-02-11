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HaberlerParaSon dakika: BNY Mellon'un açıklamasıyla Bitcoin rekor kırdı
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BNY Mellon'un açıklamasıyla Bitcoin rekor kırdı

ABD'nin en eski bankası olan BNY Mellon, müşterilerine Bitcoin işlemleri hizmeti sunacağını açıkladı. Bunun üzerine Bitcoin 48.050 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Bu arada Twitter da bilançosuna Tesla gibi Bitcoin eklemeyi değerlendirdiğini duyurdu

Son dakika: BNY Mellon'un açıklamasıyla Bitcoin rekor kırdı
HABERTURK.COM

Yaklaşık 237 yıllık tarihiyle ABD'nin en eski bankası olma unvanını elinde bulunduran Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) varlık yönetimi müşterilerine Bitcoin alım-satım, tutma ve transfer hizmetlerini sunmaya başlayacağını açıkladı. Bankanın varlık yönetim hizmetlerinden sorumlu yöneticisi Roman Regelman konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dijital varlıklar ana akımın bir parçası haline gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

BNY Mellon bunun yanında hazine tahvilleri gibi geleneksel varlıklarla kripto paraların bir arada yer aldığı bir platform üzerinde de çalıştığını duyurdu. Son 1 yılda kripto paralara ilişkin regülasyonların netleşmesi bankanın bu kararı almasında etkili oldu.

Bu açıklamanın ardından Bitcoin 48.050 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü ancak henüz 48.000 dolarlık seviyeyi kalıcı olarak kıramadı. Pazartesi günü de Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasıyla bu seviye kısa bir süreliğine aşılmıştı.

Bu arda Twitter da bilançosuna Tesla gibi Bitcoin eklemeyi değerlendirdiğini açıkladı.

KURUMSAL İLGİ ARTIYOR

Daha önce de dünyanın en büyük ödeme şirketlerinden Visa 3 Şubat'ta müşterilerine Bitcoin'le işlem hizmeti sunacağını açıklamıştı. Bugün Visa'nın en büyük rakibi MasterCard da benzer planları olduğunu duyurdu.

Bir başka ödeme devi PayPal ise geçtiğimiz ekim ayında Bitcoin cüzdanı hizmeti sunacağını duyurdu. Bitcoin'e artan bu kurumsal ilgi kripto paranın değerinin 2018 başındaki gibi düşüşe geçmesinin şimdiye kadar önüne geçti.

Bu arada Ethereum da bugün yüzde 2.1 yükselerek 1.780 doların üzerine çıktı. İlk 10'daki kripro paralarda en dikkat çekici yükseliş ise yüzde 11'le StellarDA (XLM) yaşandı.

Not: BNY Mellon 2007 yılında Bank of New York and Mellon Financial Corporation'ın birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak Bank of New York 9 Haziran 1784'te kurulduğu için birleşme sonucu ortaya çıkan kurum da ABD'nin en eski bankası olarak kabul edilmektedir.

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