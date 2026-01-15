Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada 10 sanığa verilen hapis ve 2 sanığa yönelik beraat kararlarının bozulmasını istedi.

Başsavcılık, 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, sanıklar şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, aşçı Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi sanık Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan hakkında verilen kararların bozulması için istinaf başvurusu yaptı.

Başsavcılık, "olası kastla öldürme ve yaralama" suçundan mahkum edilen Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun, "yangın güvenliği yönünden tespit edilen eksikliklerin bulunduğu 16 Aralık 2024'te Bolu Belediyesi itfaiye görevlilerince yapılan denetimin iptal edilmesine yönelik eylemde bulundukları ya da emir ve talimat verdiklerine" dair dosya kapsamında tespit bulunmadığı ancak sonucun sanıklar tarafından öngörüldüğü, eksikliklerin giderilmesine yönelik emir ve talimatta bulunma pozisyonunda olmalarına rağmen yönetim kurulu üyesi olarak bu görevlerini yerine getirmedikleri ve kusurlu olduklarının tüm dosya kapsamından anlaşıldığından üzerlerine atılı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği için ilgili hükmün bozulmasını talep etti.

Otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da 16 Aralık 2024'te Bolu Belediyesi itfaiye görevlileri tarafından yangın güvenliği yönünden tespit olunan noksanlıklara ilişkin "denetimin iptal edilmesine yönelik eylemde bulunduğu ya da emir, talimat verdiğine" dair dosya kapsamında tespit bulunmadığını belirten iddia makamı, gerçekleşen sonucun sanık tarafından öngörüldüğü, resepsiyon çalışanlarına yangın güvenliği konusunda eğitim ve tatbikat yaptırmadığı, yangın paneli, duman dedektörleri ve alarm sistemlerinin çalışır durumda bulunması sorumluluğunu yerine getirmediği, tedbirsiz ve dikkatsiz davranması nedeniyle olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğunun anlaşıldığından, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken "olası kastla öldürme ve yaralama" suçundan cezalandırılması nedeniyle bozulması talebinde bulundu. REKLAM Başsavcılık, beraat kararı verilen sanık mutfak çalışanı Faysal Yaver'in de kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kusurlu davrandığı ve açık bırakılan cihazların yangın çıkarabileceğini öngördüğü, bu şekilde üzerine atılı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiğinden hükmün bozulmasını istedi.

İddia makamı, beraat kararı verilen iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan'ın görev yaptığı süreler içerisinde otelde bulanan eksiklikleri tespit etmediği, bu eksikliklerin yangının gerek oluşumunda, gerek hızla büyümesinde, gerekse de otelde konaklayan kişilerin güvenli şekilde tahliye edilememesinde asıl etken olduğu, görev gereklerini yerine getirmeyerek kusurlu davrandığı için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği görüşünde bulundu. "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza verilen sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci yönünden yapılan değerlendirmede, bilirkişi raporunda tespiti yapılan söz konusu eksikliklere rağmen Beşinci tarafından denetimlerde otelin eksiksiz gösterilmesi ve Ağaoğlu tarafından ilgili sertifikaların mezkur eksikliklere rağmen onaylanması nedeniyle kusurlu davrandıklarını belirten Başsavcılık, sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

REKLAM Başsavcılık, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel ve İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan'ın, yangın güvenliği hususunda denetimleri eksik yapmak suretiyle otelin faaliyetine devam etmesine neden olma şeklinde ihmallerinin bulunduğundan "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekçesiyle hükmün bozulmasını istedi. MAHKEME KARARI Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 31 Ekim 2025'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü Emir Aras, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilen 11 sanık, "olası kastla birden fazla kişiyle nitelikli mala zarar verme" suçundan 3 yıl 12'şer ay hapis cezası almıştı. REKLAM Mahkeme heyeti, 11 sanığa "olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla kadına karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına (kız çocuk) karşı basit yaralama" suçlarından hapis cezası da vermişti. Bu suçlardan sanıklardan Halit Ergül, Emir Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir toplam 41 yıl 721 ay 600'er gün, Kadir Özdemir, Sedat Gülener ve Kenan Coşkun toplam 41 yıl 708 ay 590'ar gün ve İrfan Acar toplam 41 yıl 679 ay 560 gün hapis cezası almıştı.

Heyet, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen ile iş güvenliği uzmanı Kübra Demir'i 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli Reşat Bölük, teknik personel şefi Tahsin Pekcan, teknik personel Hüseyin Özer, sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan'ı 21'er yıl, teknik personel Bayram Ütkü'yü 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin'e "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası veren heyet, sanıklar mutfak personelleri Faysal Yaver ve Enver Öztürk ile iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan'ın beraatine hükmetmişti.