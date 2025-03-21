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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada 2. devre kesici çalıştı - Borsa Haberleri

        Borsada 2. devre kesici çalıştı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde günlük düşüş yüzde 7'ye ulaştı, ikinci devre kesici çalıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:49
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        Borsada 2. devre kesici çalıştı
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        Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

        "Saat 11:27:14 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

        Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 11:47:14'te tek fiyat emir toplama, 11:52:14'te eşleştirme (*) yapılacak ve 11:57:14'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 11:47:14'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11:57:14'ten itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11:57:14'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

        VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 11:57:14'te yeniden başlayacaktır."

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