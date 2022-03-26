Boşanma aşamasında adliyede darp iddiası! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler... İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda dün öğle saatlerinde duruşma çıkışı eşi Y.B. tarafından darp edildiğini öne süren Dilan Aras Bitkay (27), iki haftalık hamileyken eşinin şiddeti sonucu çocuğunu düşürdüğünü, bu nedenle 8 aydır evli oldukları eşine boşanma davası açtığını anlattı.

"MOTORUNDAN SİLAHI ALIP, ARKADAŞLARIMA YÖNELTTİ"

DHA'da yer alan habere göre 25 Kasım tarihinde iş çıkışı servis beklediği sırada yaşanan olayı Dilan Aras Bitkay şöyle anlattı: "Ben servisi bekliyordum. Kendisi motosikletle geldi. Benimle konuşmak istedi. Kendisiyle konuşmayı kabul ettim. Konuşurken servis geldi. Arkadaşlarım beni çağırdı. Bunun üzerine eşim çok sinirlendi. Motorundan silahı alıp, arkadaşlarıma doğru yöneltti. Silah tutukluk yaptı, ikinci kez tetiğe basacağı sırada kendisinin üzerine atladım. Kendisini sakinleştirdim. Polisin geleceğini duyunca motoruna binip kaçtı. Polisler tarafından akşam bulundu.

"DURUŞMA SALONUNDA MEYDAN DAYAĞI" İDDİASI

Arkadaşlarıma silah çektiği için tutuklandı. Dün yargılandığı duruşmaya katıldım. Biz onun tutuklu olduğunu sanıyorduk. Duruşma salonuna geç kalmıştık. Duruşma salonuna girdik. Ağabeyim dışarıda bekliyordu. Duruşma salonundan çıktığım an kendisi de arkamdan geldi. Ağabeyime saldırdı. Ben de ayırmaya çalışırken, bana da duruşma salonunda meydan dayağı attı. Saçlarımdan tutup yerlerde sürükledi. Hem beni, hem ağabeyimi darp etti. Olayın ardından ağabeyimle, eşimden şikayetçi olduk ancak daha bizim ifadelerimiz bitmemişken kendisi salıverildi" dedi.

"BENİ YA DA AİLEMİ ÖLDÜRMESİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ"

Bitkay, "Neden bu şahsı denetimli serbestlik verdiniz. Yarım bıraktığı işi tamamlasın diye mi? Bu adam zaten bana karşı silahlı saldırı yaptı. Siz halen ne bekliyorsunuz bu adamı içeriye tıkmak için. Beni ya da ailemi öldürmesini mi bekliyorsunuz. Hakimlerin, savcıların, polislerin gözü önünde beni döven, sokakta bana ne yapmaz. Ben bunu sorguluyorum" diye konuştu.

"BİZİM İFADEMİZ YENİ ALINMIŞKEN, KARŞI TARAF BIRAKILDI"

Dilan Aras Bitkay'ın avukatı Esranur Demir ise, "Dilan Hanım boşanma isteğiyle ofisimize geldi. Bu konuda ona yardımcı olabileceğimizi söyleyip, beraber hareket ettik. Geçtiğimiz aralık ayında ise Dilan Hanım otobüs durağında beklerken, eski eşi tarafından silahlı tehdide maruz kaldı. O silahın getirilme amacı tamamen Dilan Hanımı hedef almak olduğu açıkken savcılık tutuklamaya sevk etti ancak Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Arkadaşlarına karşı olan eyleminde, yani onların da silahla tehdit edebilme ihtimalinden kaynaklı, kamu güvenliği gerekçesiyle tutuklandı. Daha sonra 25 Mart'ta bu ceza duruşmasının ilk celsesi gerçekleşti. Burada da celse çıkışı sanık karşı taraf, hem ağabeyine hem de Dilan Hanıma saldırdı, darp etti. Bundan kaynaklı olarak da gerekli soruşturmalar yürütüldü diye zannediyoruz ancak bizim ifademiz daha yeni alınmışken, karşı taraf serbest bırakıldı.

"İKİSİNİN DE CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Şu an Dilan Hanımın herhangi bir hayati güvenliği, ya da ağabeyinin hayati güvenliği yoktur. Basın yolunu seçmemizin nedeni de tamamen sesimizin duyulmasıdır" diye konuştu.