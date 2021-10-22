Bu kareden dakikalar sonra kurşun yağdırdı! 0:00 / 0:00

İHA

Eskişehir'de bir eğlence merkezinde içki içtiği arkadaşlarından birini öldüren, diğerini ise yaralayan şüpheli ile beraber kaçtığı 2 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İhsan Ö. (28), yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Aynı masada birlikte içki içtiği arkadaşları Baturhan A. (25) ve Veysel B. (32) silahla yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan Baturhan A., yere yığılırken, seken kurşunlardan biri de Veysel B.'nin koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Baturhan A., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baturhan A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli İhsan Ö.'nün (solda), olaydan dakikalar önce sosyal medya hesabından paylaştığı hayatını kaybeden Baturhan A. ile olan fotoğrafı.

ŞÜPHELİ, 2 KİŞİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu olay yerinden kendi aracı ile kaçan şüpheli İhsan Ö. ile yanında bulunan Sinan İ. ve Murat N., Büyükdere Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DAKİKALAR ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Şüpheli İhsan Ö.'nün olaydan dakikalar önce sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Baturhan A. ile paylaştığı fotoğrafa not olarak düştüğü "Cana can kahpelik olmadığı yerde dosta düşmana karşı" yazı dikkat çekti.