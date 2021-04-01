Bu kez de Buket vahşet kurbanı!

Olay, Ereğli ilçesinde yaşandı. Alınan ilk bilgiye göre, 20 yaşındaki Buket İlhan’ın cansız bedeni yol kenarında bulundu. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, genç kızın silahla öldürüldüğünü belirledi.
Zafer Samancı'nın haberine göre İlhan’ın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin detaylı incelemesi sonrasında otopsi için morga kaldırıldı.
ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili, genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Başlatılan soruşturma devam ediyor.
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