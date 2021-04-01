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HaberlerGündem3. SayfaYETER ARTIK! Son dakika: 20 yaşındaki Buket, yol kenarında silahla öldürülmüş halde bulundu! - Haberler
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Son dakika haberler... 20 yaşındaki genç kız yol kenarında silahla öldürülmüş halde bulundu

Konya'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Ereğli ilçesinde 20 yaşındaki Buket İlhan, yol kenarında silahla öldürülmüş halde bulundu. Genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

YETER ARTIK! Son dakika: 20 yaşındaki Buket, yol kenarında silahla öldürülmüş halde bulundu! - Haberler
Bu kez de Buket vahşet kurbanı!
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HABERTURK.COM

Olay, Ereğli ilçesinde yaşandı. Alınan ilk bilgiye göre, 20 yaşındaki Buket İlhan’ın cansız bedeni yol kenarında bulundu. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, genç kızın silahla öldürüldüğünü belirledi.

Zafer Samancı'nın haberine göre İlhan’ın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin detaylı incelemesi sonrasında otopsi için morga kaldırıldı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili, genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Başlatılan soruşturma devam ediyor.

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