        Son dakika: Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

        Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

        Burdur'un Çavdır ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

        Giriş: 23.01.2026 - 10:25 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:39
        Yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
        Burdur'un Çavdır ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

        BUZLANMA NEDENİYLE DEVRİLDİ

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Denizli-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. (57) idaresindeki Sarıkız Firmasına ait yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada otobüste bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

