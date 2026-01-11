Bursa’da Ahmet Y., boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Y.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayıp, polise teslim oldu.

DHA'nın haberine göre olay; saat 13.30 sıralarında Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet Y. ile Tuğçe Y. arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ ÜZERİNE EŞİNİ VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Y. üzerinde bulunan tabancayla eşine ateş açtı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tuğçe Y., göğsüne isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR OLAN KADIN AMELİYATA ALINDI

Tuğçe Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kadının ameliyata alındığı öğrenildi.

POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Ahmet Y., Yiğitler Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.