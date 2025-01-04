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        Haberler Gündem HT Trend Son dakika: Bursa'da eşinin şans oyun oynadığı mekanı basıp çevredekilere böyle saldırdı

        Bursa'da eşinin şans oyun oynadığı mekanı basıp çevredekilere böyle saldırdı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşinin şans oyunu oynadığını öğrenen bir kadın dükkanı bastı. Eşini yaka paça dışarı atan kadın, sinirini bilgisayar ve motosikletten çıkardı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:43
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        Şans oyunu oynadığını öğrenince...
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        Bursa'da şans oyunları oynayan eşine kızan bir kadın, sinirlenerek dükkana daldı. Kızarak kocasını yaka paça dışarı çıkaran kadın, sinirini dükkan içinde buluna bilgisayardan ve dükkan önündeki motosikletten çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinin, Umut Yıldız'a ait şans oyunları dükkanında olduğunu öğrenen kadın sinir krizi geçirdi. Öfkeli kadın, sinirlenerek dükkana gitti. Eşini karşısında gören kadın, yaka paça eşini dışarı çıkardı.

        SİNİRİNİ BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLETTEN ÇIKARDI

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        Eşinin şans oyunları oynadığını gören kadın adeta cinnet geçirdi. Dışarı çıkınca da siniri dinlemeyen öfkeli kadın, dükkan önünde bulunan park halindeki motosikleti yıktı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

        O ANLARI ANLATTI

        Yaşanan olay üzerine şok geçiren şans oyunları dükkanı sahibi Umut Yıldız, "Biraz trajikomik bir olay. Akşam saatlerinde dışardan sesler geldi. Sonrasında bağırarak içeri bir teyze girdi. 'Sizi polise şikayet edeceğim', 'Burayı kapattıracağım' diye tehditler etti ve köşede bulunan müşterimizin yanına gitti. Müşterinin önünde bulunan bilgisayara zarar vermeye başladı. Ben de durum üzerine kadını uyardım. Eşini alıp dışarı çıkarırken biz de nasibimizi aldık. Dışarı çıkınca da dükkan önünde bulunan ve kızıma ait olan motosikleti devirdi. Maddi zarar verdi" diye konuştu.

        "GELDİĞİMDE MOTOSİKLET HASARLIYDI"

        Sabah uyandığında motosikletinin yanına giden ve motosikletini hasarlı gören Ruken Dilek Yıldız ise, "Sabah motosikletimin hasarlı olduğunu fark ettim. Sonrasında kameraları izleyince çok üzüldüm. Şahsi malım hasar aldı. Bu olayı ikinci kez yaşıyorum, ve maddi hasar oluştu. İnşallah bu durum bir an önce çözülür, benim isteğim uzlaşmak. Olmazsa ise adli makamlara başvuracağız" diye konuştu.

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