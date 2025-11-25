Bursa'da bir okulda satılan tarihi geçmiş profiterol tüketen 8 öğrenci, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Veliler olayla ilgili şikayetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kantini incelemeye alan ekipler, başka ürünlerinde son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.

TATLIDAN ZEHİRLENDİLER!

İHA'nın haberine göre olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul kantinde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

Okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, şikayeti olan 8 öğrenciye okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMLARI İYİ

Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından büyük endişe yaşayan veliler okula ve hastanelere akın etti.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

8 öğrencinin ailesi, çocuklarının zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen yiyeceğin nasıl hazırlandığı ve denetimin yapılıp yapılmadığı konusunda tepki göstererek polis merkezine gidip şikâyetçi oldu.