        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da gıda skandalı! 8 öğrenci tarihi geçmiş profiterolden zehirlendi! | Son dakika haberleri

        Bursa'da gıda skandalı! 8 öğrenci tarihi geçmiş profiterolden zehirlendi!

        Bursa'da bir okulda satılan tarihi geçmiş profiterol tüketen 8 öğrenci, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Veliler olayla ilgili şikayetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemeye alınan kantinde, başka ürünlerin de son tüketim tarihinin geçtiğini tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:48 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:54
        Bursa'da gıda skandalı! 8 öğrenci zehirlendi!
        Bursa'da bir okulda satılan tarihi geçmiş profiterol tüketen 8 öğrenci, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Veliler olayla ilgili şikayetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kantini incelemeye alan ekipler, başka ürünlerinde son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.

        TATLIDAN ZEHİRLENDİLER!

        İHA'nın haberine göre olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul kantinde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

        Okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, şikayeti olan 8 öğrenciye okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        DURUMLARI İYİ

        Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından büyük endişe yaşayan veliler okula ve hastanelere akın etti.

        AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

        8 öğrencinin ailesi, çocuklarının zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen yiyeceğin nasıl hazırlandığı ve denetimin yapılıp yapılmadığı konusunda tepki göstererek polis merkezine gidip şikâyetçi oldu.

        BAŞKA YİYECEKLERİN DE TARİHİNİN GEÇMİŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Yapılan kontrollerde, kantinde satışa sunulan başka yiyeceklerin de son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
