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Son dakika! Bursa'da sel sularında kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi... Bursa'nın Kestel ilçesinde sele kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı. Böylece 21 Haziran'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi

Bursa

Bursa!nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesinde geçen pazar yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen´in (17) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 23 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.

Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cansız bedenine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.

Derya Bilen, sele kapılarak kaybolmuştu.

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