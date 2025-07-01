Bursa'da deprem meydana geldi! 1 Temmuz AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Bursa'nın Gemlik ilçesi olduğunu açıkladı. Bursa deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında detaylar 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. İşte detaylar…
Son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi’nde deprem oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası bölge sakinleri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Bursa Gemlik olduğu kaydedildi. İşte, 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Bursa deprem verileri...
BURSA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Bursa'da saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
BURSA DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-01
Saat:11:47:20 TSİ
Enlem:40.48361 N
Boylam:29.22083 E
Derinlik:9.82 km
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ