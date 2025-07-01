Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: BURSA’DA DEPREM! İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da hissedildi! 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli ile Bursa deprem büyüklüğü ve merkez üssü

        Bursa'da deprem meydana geldi! 1 Temmuz AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Bursa'nın Gemlik ilçesi olduğunu açıkladı. Bursa deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında detaylar 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 12:00 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi’nde deprem oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası bölge sakinleri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Bursa Gemlik olduğu kaydedildi. İşte, 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Bursa deprem verileri...

        2

        BURSA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Bursa'da saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

        3

        BURSA DEPREM VERİLERİ

        Büyüklük:3.9 (Mw)

        Yer:Gemlik (Bursa)

        Tarih:2025-07-01

        Saat:11:47:20 TSİ

        Enlem:40.48361 N

        Boylam:29.22083 E

        Derinlik:9.82 km

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi