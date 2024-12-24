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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Büyükçekmece'de apartman otoparkında ceset bulundu | Son dakika haberleri

        Bodrum katında cansız beden!

        İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmanın bodrum katında 42 yaşındaki Bora Engin'in cansız bedeni bulundu. Engin'in silahla vurulduğu belirlenirken, polis soruşturması sürdürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:31 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:31
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        Bodrum katında cansız beden!
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        Büyükçekmece'de 4 katlı apartmanın otoparkında ceset bulundu. Cesedin apartmanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'e (42) ait olduğu tespit edildi.

        Olay, Büyükçekmece Adnan Kahveci Caddesi, Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

        Silahla vurulmuş halde bulunan Bora Engin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Engin'in, Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı bilgisi edinildi.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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