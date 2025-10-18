Büyükçekmece'de TIR devrildi! Trafik kilit
E5 karayolu Büyükçekmece mevkii Mimar Sinan istikametine seyir eden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrilerek yan yattı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, trafik durma noktasına geldi.
Giriş: 18.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 18.10.2025 - 12:21
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, Büyükçekmece mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi.
TIR'ın sürücüsü, aracın patlayan camından kendi imkanıyla dışarı çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Devrilen TIR'ın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akışı sağlanamıyor.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken TIR'ın kaldırılması için çalışma yapılıyor.