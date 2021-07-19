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Haberler Gündem 3. Sayfa AFGAN UYRUKLU! Son Dakika: Büyükşen cinayetinde kiralık katil yakalandı - Haberler
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Büyükşen çifti cinayetinde kiralık katil yakalandı! Bakın kim çıktı?

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği iddiasıyla Afgan uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı

AFGAN UYRUKLU! Son Dakika: Büyükşen cinayetinde kiralık katil yakalandı - Haberler
Büyükşen cinayetinde kiralık katil yakalandı
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AA

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği iddiasıyla Afgan uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalandığı öğrenilen Afgan uyruklu şüpheli H.A'nın, cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan çoban olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildiği öğrenildi.

13 TEMMUZ'DA YEDİNE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı. Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı. Sorgulama neticesinde, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, geriye kalan 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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